Umowa na przebudowę fragmentu torowiska na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy podpisana. Zakres inwestycji może być zwiększony

– Zaplanowana przebudowa bydgoskiego torowiska jest kontynuacją prowadzonych przez naszą Spółkę prac związanych z budową nowych mostów (tramwajowego i drogowego) nad rzeką Brdą wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy – informuje Trakcja. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, a następnie przebudowa torowiska w ciągu ul. Toruńskiej.

– Zamówienie zostało podzielone na zadanie podstawowe, które obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego długości ok. 1,425 km toru podwójnego (ok 2,85 km toru pojedynczego) oraz zamówienie opcjonalne, którym objęto niezależnie dwa odcinki: od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni MZK do pętli Stomil. Pełen zakres dokumentacji przewiduje torowisko o długości 8,805 km toru pojedynczego – czytamy w komunikacie.