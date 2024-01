UKW w Bydgoszczy zbuduje żłobek i przedszkole. Kiedy otwarcie?

Jak informuje UKW, w budynku znajdą się cztery sale przeznaczone dla grup przedszkolnych i dwie sale żłobkowe, kuchnia ze stołówką oraz inne niezbędne pomieszczenia.

W obiekcie planowane są również sale dydaktyczne, pracownia logopedyczna i pokoje do pracy cichej dla studentów, dzięki czemu stanie się on nieocenionym miejscem praktyk dla osób studiujących na różnych kierunkach naszej uczelni: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii, pedagogiki opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, pedagogiki z modułami: opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, animacja społeczna i zarządzanie kulturą, wsparcie dziecka i rodziny. Będzie to także przestrzeń do prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji pedagogicznych - informuje Sebastian Nowak.