Ukradła kosmetyki z drogerii przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy. Rozpoznajesz ją?

Policjanci z Komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście proszą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają kobietę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

- Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży kosmetyków. Do zdarzenia doszło 13 czerwca 2023 roku w drogerii ulicy Dworcowej w Bydgoszczy - informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Podejrzewana o dokonanie tego czynu kobieta ubrana była w sweter i bluzkę koloru ciemnego, spódnicę z falbanami i buty koloru brązowego. Na ramieniu miała założoną torebkę damską koloru beżowego, a na lewej ręce torbę z napisem Only You. Kobieta miała założone okulary.