Ujejskiego w Bydgoszczy: skrzyżowanie tylko dla robotów - komentarz Jarosława Reszki

Szwederowiak mówi, że jest tam niebezpiecznie, bo samochody parkujące na Pięknej, obok tego właśnie skrzyżowania, zasłaniają widoczność kierowcom, którzy wyjeżdżając z Kcyńskiej, chcą wykonać lewoskręt w stronę Szubińskiej. A zapytany przez reportera rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej natychmiast odpowiada: „Przygotowaliśmy dokumentację na nową organizację ruchu w tym miejscu. W przyszłym tygodniu wprowadzimy już pierwsze zmiany w terenie. Pojawią się słupki i donice ograniczające parkowanie”.

Być może to zwykły zbieg okoliczności i bydgoscy drogowcy przygotowali się do zmian w organizacji ruchu na Pięknej z własnej inicjatywy, niezależnie od dziennikarskiej interwencji. Po ponad 30 latach pracy w tym zawodzie wiem jednak, że nawet gdyby tak było, to publikacja w mediach skargi mieszkańca nie jest bez znaczenia dla szybkiego wykonania zadania.

Szkoda tylko, że w tak wąskim zakresie. Miałem bowiem nadzieję, że po ciągnących się miesiącami pracach na Pięknej, zleconych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację, ulica zostanie przywrócona mieszkańcom w nieco lepszym stanie, niż przed rozkopaniem jej. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Piękna nadal zawiera drwinę ze swojej nazwy.