Tyle pieniędzy dostajemy w ramach nagród jubileuszowych. Zobacz ile możesz dostać OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Nagroda jubileuszowa to dodatkowe pieniądze dla osób, które mogą się pochwalić długim stażem pracy. Jest to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie, a jego wysokość zależy od przepracowanych lat. Na kolejnych zdjęciach zobaczcie ile wynoszą jubileusze i kto może je dostać >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

Nagroda jubileuszowa to dodatkowe pieniądze w ramach wynagrodzenia pracownika za wiele lat aktywności zawodowej. Nagroda jubileuszowa nie jest jednak świadczeniem, które zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Pracodawcy nie mają obowiązku jej wypłacać, ale często się na to decydują. Zobaczcie co musicie wiedzieć na temat nagród jubileuszowych.