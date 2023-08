Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [2.08.23 r.]

Aranżując sypialnię, urządzamy ją tak, by pomieszczenie sprzyjało dobremu snu, który ma przynosić odpoczynek i zapewniać regenerację. Stąd najczęściej sypialnia to oaza spokoju - nie powinien w niej stać telewizor, komputer, zbędne bibeloty, na których gromadzi się kurz. Okna najlepiej jest wyposażyć w zaciemniające rolety (ciemność poprawia jakość snu). Wiele osób stawia donice w roślinami, by stanowiły naturalną, żywą ozdobę w sypialni. Warto mieć świadomość, że wiele roślin nigdy nie powinno stać w sypialni. Są z kolei rośliny, które zdecydowanie warto tam postawić. W galerii wyjaśniamy, które doniczkowe rośliny nie nadają się do sypialni oraz informujemy, jakie warto tam postawić ►►►

pixabay