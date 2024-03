Trzynasta emerytura 2024 w kwietniu - terminy i tabele wyliczeń kwot trzynastek - tyle dostaniesz na konto [31.03.2024 r.]

Terminy wypłat 13. emerytury

Jeżeli termin wypłaty trzynastej emerytury wypada w dzień wolny, to wówczas wypłata następuje wcześniej - tak stanie się w przypadku wypłat "trzynastek" zaplanowanych na 1 kwietnia. W ten dzień przypada Wielkanocny Poniedziałek, dlatego ZUS realizować będzie przelewy dodatkowego świadczenia pod koniec marca br.

W roku 2024 13. emerytura będzie wypłacana równocześnie z regularnymi świadczeniami za miesiąc kwiecień, co jest zgodne z dotychczasową praktyką. W związku z tym emeryci i renciści mogą oczekiwać przelewów w tych samych dniach, w których zazwyczaj otrzymują swoje świadczenia. Zgodnie z harmonogramem ZUS, wypłaty emerytur i rent mają miejsce w następujących terminach:

Znamy wskaźnik waloryzacji emerytur 2024 r.

W Monitorze Polskim pojawił się zapis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Wyniósł on 112,12 proc., a to znaczy, że po waloryzacji świadczeń emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Zauważmy, że to jedna z najwyższych waloryzacji świadczeń w ostatnich latach (wyższa była tylko w 2023 roku i wynosiła 14,8 proc.).