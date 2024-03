Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [31.03.2024]

Znamy wskaźnik waloryzacji emerytur 2024 r.

W Monitorze Polskim pojawił się zapis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Wyniósł on 112,12 proc., a to znaczy, że po waloryzacji świadczeń emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Zauważmy, że to jedna z najwyższych waloryzacji świadczeń w ostatnich latach (wyższa była tylko w 2023 roku i wynosiła 14,8 proc.).