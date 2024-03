Totalna metamorfoza Izy Macudzińskiej. Operacje plastyczne i peruka - tak dziś wygląda gwiazda Królowych życia [6.03.2024 r.]

Kim jest Iza Macudzińska?

Para wspólnie wychowuje córkę Elizę, która jest już nastolatką. Iza Macudzińska wraz z mężem prowadzi sklep internetowy z ubraniami o nazwie Just Unique .

Izabela Macudzińska popularność zyskała dzięki udziałowi w programie Królowe życia, który można było oglądać na antenie stacji TTV od 2016 do 2022 roku. Niedawno celebrytka obchodziła 40. urodziny, które świętowała razem ze swoim mężem Patrykiem Borowiakiem na Malediwach .

Operacje plastyczne Izy Macudzińskiej

Program Królowe życia otworzył jej drzwi do wielkiej kariery, a dziś Iza Macudzińska - jest obok Laluny - najbardziej popularną uczestniczką reality-show. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 560 tysięcy osób .

Fani negatywnie oceniają metamorfozy Macudzińskiej

Wielu fanów nie jest zadowolonych z tego, jak dzisiaj wygląda gwiazda Królowych życia. Celebrytka kilka dni opublikowała zdjęcie w rudej peruce , które nie do końca przypadło do gustu jej fanom. Pod zdjęciem Macudzińskiej posypała się lawina negatywnych negatywnych komentarzy.

- "Wspaniale, pięknie, cudownie ...tylko prawdziwej Izy już nie ma a szkoda", "Nie do poznania. Coraz większa sztuczność. Usta masakra", "Iza nie przypominasz już siebie. Bardzo ubolewam nad tym faktem, bo gdy zaczęłam oglądać kiedyś Królowe Życia to byłaś po prostu sobą i dlatego uwielbiałam Cię oglądać" czy "Była Iza...nie ma Izy...szkoda, bo niczego ci nie brakowało, przekombinowane" - to część komentarzy, które pojawiły się pod jednym z ostatnich zdjęć celebrytki na Instagramie.