To wydarzy się we wrześniu w serialu "Dziedzictwo". Planuje zabić Seher i siebie!

Co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? Nowe streszczenia

We wrześniu 2023 w serialu "Dziedzictwo": Ozan naraża Yusufa na śmierć, by w ostatniej chwili go uratować. W oczach domowników staje się bohaterem, ale Yaman cały czas mu nie ufa. Seher nie ma pojęcia, że ze strony Ozana grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Mężczyzna, który ma na jej punkcie obsesję, próbuje zwabić ją do swojego domu. Cały czas obserwuje ją przez kamerę, którą podłożył w jej pokoju.

Kiraz angażuje się w pomoc dla kobiety, która jest ofiarą przemocy domowej. Sama wpada w kłopoty - staje się zakładniczką uzbrojonego w nóż napastnika. To co zrobi Kiraz zaskoczy nawet Alego i jego kolegów z policji! Choć kobieta zachowała się przyzwoicie, zostanie zwolniona z pracy. Kiraz zatrudnia się w firmie pakującej cukierki. Okazuje się, że to siedziba gangu gangu handlującego... narkotykami.