To wydarzy się we wrześniu w serialu "Akacjowa 38". German za kratkami [4.09.2023]

W tej galerii znajdziesz streszczenia dziesięciu kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38". German ma poważne kłopoty, trafi do aresztu. Do Leonor dociera wiadomość o tym, że Casilda i Pablo mają się pobrać. Do opieki nad don Felipe przybywa potężna kobieta o imieniu Lolita. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się we wrześniu w telenoweli. ▶▶

screen z serialu Akacjowa 38 - TVP VOD