To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Yildiz zdradzona przez kolejnego męża. Wróci do Cagataya? [15.01.2024 r.] KP

Yildzi nakrywa męża z inną. Dogan próbuje jej wyjaśnić, że nic ją nie łączy z Meric. Tymczasem Cagatay nieustanie walczy o Yildzi. Spotyka się z nią pod pretekstem opieki nad pasierbem. Czy byli małżonkowie się zejdą? O tym przekonany się w najnowszych odcinkach serialu "Zakazany owoc". Streszczenia na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zakazany owoc Zobacz galerię (9 zdjęć)

Yildiz postanawia zbliżyć się do Kumru. Ta jednak stara się uniezależnić od pieniędzy ojca. Cagatay pod pretekstem spotkania z Halitcanem wyciąga Yildiz na rodzinny obiad. Biznesmen upewnia się, że ta wiadomość dotrze do Dogana. Również Ender chce dopiec mężczyźnie. Yildiz przyłapuje Dogana i Meric w dwuznacznej sytuacji. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze streszczenia. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.