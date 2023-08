To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? [16.08.2023]

Serial "Zakazany owoc" po weekendzie. Kłopoty w małżeństwie Yildiz i śmierć Sahiki!

Sahika zjawia się w domu Hasana Aliego. Kobieta nie wie, że ten przygotował dla niej specjalny sok. Wznosząc toast Sahika obiecuje zakopać topór wojenny. Sahika opróżnia kieliszek do dna. Nagle robi jej się gorąco i zaczyna się dusić...

Osman próbuje przekonać Mahmuta o prawdziwości historii zmyślonej przez Ender i Sahikę. Cansu chce się przypodobać matce Cagataya. On stara się być miły dla Yildiz. Cansu knuje intrygę, aby rozdzielić Yildiz i Cagataya. Wieczorem odbywa się impreza z okazji urodzin Merta. Podczas przyjęcie Zehra ogłasza wielką nowinę!

"Zakazany owoc" po weekendzie. Czy Ender uda się odkryć prawdę o śmierci Sahiki?

Mahmut wyrzuca ciało Sahiki do wody. Zwłoki momentalnie opadają na dno. Tymczasem Ender dociera do domu wroga. Tam mówią, jej, że kobieta wyszła szybciej z rezydencji. Zobaczcie w naszej galerii, co jeszcze wydarzy się w najnowszych odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.