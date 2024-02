To wydarzy się w serialu Zakazany owoc po weekendzie. Znachorka, samobójstwo i zamach [24.02.2024] JK

Do końca lutego w serialu Zakazany owoc będziemy świadkami wielu zaskakujących wydarzeń.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli po weekendzie >>> Yasak elma/Youtube Zobacz galerię (10 zdjęć)

Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Zakazany owoc", które zostaną wyemitowane w TVP 2 do końca lutego. Asuman wybierze się do znachorki, aby Yildiz szybciej zaszła w ciążę, natomiast Dogan zleca zabójstwo Cagataya. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli pod koniec lutego? Zobacz streszczenia kolejnych epizodów "Zakazanego owocu".