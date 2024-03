To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [16.03.2024 r.]

Serial "Zakazany owoc" - streszczenia odcinków. Zeynep i Yildiz w ogromnym niebezpieczeństwie. Dogan rusza na ratunek!

Handan chce zatrudnić atrakcyjną sekretarkę dla Engina, by odciągnęła jego uwagę od Ender. Dogan przyjeżdża do Yildiz i daje jej do słuchu w sprawie Saffeta. Przy okazji poznaje jej młodszą siostrę.

Do domu Yildiz przychodzą gangsterzy wynajęci przez Saffeta. Kobieta staje w obronie siostry, w rezultacie czego zostaje uderzona przez napastnika. Jej ciało zostaje umieszczone w worku i wyniesione z rezydencji. Nagle Zeynep odzyskuje przytomność. Rozgląda się zdezorientowana, nie wiedząc, gdzie jest. Nigdzie nie widzi Yildiz. Czy kobieta nie żyje?

