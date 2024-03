To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz i Ender zostają bez grosza. Tryumf Dogana - streszczenia [8.03.2024 r.] KP

W wyniku działań Dogana, Ender, Yildiz i Handan zostają bez grosza. Kobiety nie poddają się i postanawiają walczyć o dobro swoich interesów. Narzeczona Dogana cały czas widzi zagrożenie w Yildiz. Postanawia uciec się do intrygi, której skutki są całkowicie odwrotne od zamierzonych.Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Zakazany owoc". Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Zakazany owoc / kadr Zobacz galerię (12 zdjęć)

Po akcji w pokoju hotelowym Caner i Emir trafiają do aresztu. Yildiz, Handan i Ender chcą potwierdzić zaufanie do siebie za pomocą wykrywacza kłamstw. Hilal nie przestaje knuć przeciwko Yildiz. Kobieta planuje napad na Dogana, a winą zamierza... obarczyć Yildiz. Skutki są jednak odwrotne. Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.