To wydarzy się w serialu Zakazany owoc po weekendzie. Nieżyjący Halit otworzył konto w banku?! Ender chce odkryć prawdę! [26.07.23 r.] JK

"Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany w Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich widzów, którzy z uwagą śledzą kolejne losy bohaterów. Wiemy już, co wydarzy się w "Zakazanym owocu" po weekendzie. Ender odkryje, że w banku otwarto konto na nazwisko Halita. Kobieta chce się dowiedzieć, kto za tym stoi. Zobacz, co jeszcze będzie się działo w tureckim serialu!