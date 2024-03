To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Ender, Yildiz i Cagatay zginą w wypadku? [2.03.24 r.] KP

Dogan postanawia zlecić zabójstwo Cagataya. W pojeździe biznesmena zostają uszkodzone hamulce. Wraz z nim do miasta wracają Ender i Yildiz. W drodze mężczyzna traci panowanie nad kierownicą i dochodzi do strasznego wypadku.... Czy Yildiz, Ender i Cagatay zginą przez Dogana?

Zazdrosny Dogan nie może znieść stałej obecności Cagataya w życiu Yildiz. Do tego stopnia, że postanawia zlecić jego zabójstwo. Nie wie jednak, że uszkodzonym pojeździe Cagataya znajdują się także Ender i Yildiz, która znowu pokłóciła się z mężem. Dogan na wieść o tym, że w samochodzie znajduje się jego żona, karze jej natychmiast z niego wysiąść. Ta jednak bagatelizuje jego roszczenia. Chwile po tym Cagatay traci panowanie nad kierownicą. Na miejscu dochodzi do tragedii. Czy Edner, Yildiz i Cagatay przeżyją wypadek? Co stanie się z Doganem? Tego dowiecie się ze streszczeń w naszej galerii.