To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Dogan wyznaje Yildiz miłość [22.04.2024 r.]

Dogan coraz bardziej uświadamia sobie, że jego uczucia do Yildiz są silniejsze niż żądza zemsty. Postanawia rozmówić się z byłą żoną i wyznać jej uczucia. Yildiz triumfuje, jednak jest przekonana, że Ender tak łatwo się nie podda. I ma rację. Rywalka nie zamierza odpuścić Doganowi. Między sąsiadkami rozpoczyna się kolejna wojna.

To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Dogan chce wrócić do Yildiz. Co na to Ender?

Dogan kupuje prezenty noworoczne dla Yildiz i jej domowników. Caner godzi się z Emirem. Kumru brnie w nowe kłamstwa w stosunkach z Selimem. Ender czuje, że jej małżeństwo wisi na włosku. Dogan po raz kolejny wyznaje Yildiz miłość. Mężczyzna chce zakończyć małżeństwo i wrócić do byłej żony. Ender jednak nie zamierza tak łatwo odpuścić. W rozmowie z bratem wyznaje, że jej się nie porzuca. To ona decyduje, kiedy jest koniec relacji. A w małżeństwie z Doganem nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Serial "Zakazany owoc" po weekendzie. Selim i Kumru mają romans

W czasie badań w szpitalu Selim wpada w oko Zeynep. Ten jednak wykazuje większe zainteresowanie w stronę Kumru, dla której również nie jest obojętny. Między nimi nawiązuje się romans. Handan jest przekonana, że kochanką Selima jest Zeynep. Nie wie, że ukochany zdradza ją właśnie z Kumru. Czy ich romans wyjdzie na jaw? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". Streszczenia w naszej galerii!

