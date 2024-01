To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay wyznaje miłość Yildiz! [streszczenia]

Cagatay wyznaje miłość Yidliz. Czy kobieta do niego wróci? To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc"

Yildiz nie ma łatwo w sferze uczuciowej. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądało małżeństwo z Halitem. Wszystko wskazywało na to, że kobieta odnajdzie szczęście i spokój u boku Cagataya. Niestety przystojny biznesmen również okazał się niewierny. Kolejnym mężem pięknej Yildiz został Dogan. I choć to jest małżeństwo z układem, to mężczyzna nie kryje się z tym, że zależy mu na żonie.

Nowe małżeństwo nie przeszkadza Cagatayowi, który nie kryje się z tym, że chce wrócić do Yildiz. Przywiązał się do pasierba, a po czasie zdał sobie sprawę, że to właśnie Yildiz jest miłością jego życia. Tylko czy piękna blondynka zdoła wybaczyć mu romans?

