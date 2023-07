To wydarzy się w serialu Zakazany owoc na początku sierpnia. Yildiz bierze ślub, a potem trafia do więzienia! [31.07.23] JK

Kolejne intrygi i wielkie emocje czekają fanów serialu "Zakazany owoc". Wiemy już, co wydarzy się w tureckiej produkcji na początku sierpnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszych dniach miesiąca. Yildiz wyjdzie za Cagataya, a chwilę później aresztuję ją policja. Kobieta trafi do jednej celi wraz z Ender i Sahiką. Co jeszcze wydarzy się w "Zakazanym owocu" na początku sierpnia? Sprawdźcie!