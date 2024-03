To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku marca. Dogan wychodzi z więzienia i grozi Yildiz [5.03.2024 r.] Kamila Pochowska

Po wyjściu z więzienia, Dogan zabiera się za sprawdzanie sytuacji w firmie, a co najważniejsze - szukanie haków na Ender i Handan. Pomaga mu w tym Murat, który swoi zachowaniem irytuje je, a także Yildiz. Wszystkie trzy przyznają, że Murat jest zagrożeniem, którego należy się pozbyć. W tym momencie dowiadują się, że ktoś go zamordował. Hilal sugeruje, że Ender, Yildiz i Handan są winne śmierci Murata. Jaka jest prawda? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc".Streszczenia na kolejnych slajdach naszej galerii >>>

Mija dwa lata od tragicznego wypadku. Cagatay siedzi w więzieniu za zlecenie zamachu na Cagataya. To Yildiz go wydała, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży z mężczyzną. Biznesmenowi podstępem udaje się wyjść z więzienia. Kupuję willę obok domu Yildiz i ogłasza swoje zaręczyny z prawniczką. Byłej żonie poprzysięga zemstę. Wyjście z więzienia Dogana to także kłopoty dla Ender i Handan. Na jaw wychodzi wiele brudów związanych z zarządzaniem firmą.