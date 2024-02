To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca lutego. Mamy streszczenia! Akcja przeskakuje o dwa lata! [18.02.24] KP

Dogan zleca zamach na życie Cagataya. Mężczyzna nie wie, że wraz z nim do samochodu wsiada ktoś jeszcze. To jednak nie koniec dramatów. Ciąża, więzienie, kolejny spisek. Akcja w serialu "Zakazany owoc" przeskoczy o dwa lata! Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu do końca lutego. Mamy streszczenia odcinków!