To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Yusuf zostaje porwany. Seher i Yaman ruszają na ratunek - streszczenia [9.04.2024 r.] Kamila Pochowska

Obsesyjnie zakochany w Seher Selim postanawia porwać ją i Yusfa. W wyniku szarpaniny, udaje im się zabrać jedynie chłopca. Seher jest zrozpaczona i powiadamia o wszystkim Yamana. Ten przysięga, że zrobi wszystko, aby odnaleźć bratanka.Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Streszczenia na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zobacz galerię (11 zdjęć)

Selim obserwuje z ukrycia Seher i Yamana. Nie może znieść widoku ich szczęścia. Postanawia pokrzyżować im plany. Wraz z z Camgözem szykują się do porwania Seher. Porwany zostaje jednak Yusuf. Seher szaleje z rozpaczy. Yaman postanawia, że zrobi wszystko, aby sprowadzić bratanka do domu. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w odcinkach po weekendzie.