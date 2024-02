To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Yaman błaga Seher o wybaczenie! [13.02.2024] KP

Seher znajduje sfałszowane dowody na swoją zdradę. Kobieta jest zdruzgotana. Najbardziej tym, że tak szybko uwierzył w nie Yaman. Mężczyzna nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Postanawia jednak odbyć szczerą rozmowę z ukochaną. Czy małżeństwo nareszcie wyzna sobie uczucia? Zobaczcie w naszej galerii streszczenia odcinków serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Dziedzictwo/ kadr Zobacz galerię (9 zdjęć)

İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Seher nie może wybaczyć Yamanowi, że tak łatwo uwierzył w fałszywe oskarżenia na jej temat. Mężczyzna jest bezradny i próbuje przeprosić żonę. Ta jednak nie chce z nim rozmawiać. Czy uda im się wreszcie dojść do porozumienia? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków serialu "Dziedzictwo". W naszej galerii prezentujemy streszczenia.