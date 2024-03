To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [22.03.2024 r.]

To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher traci czucie w nogach...

Seher szybko dochodzi do siebie po wypadku. Dziewczyna spadła ze schodów i ma problemy z chodzeniem. Cały czas żoną troskliwie opiekuje się Yaman, który nie odstępuje żony o krok.

Neslihan, choć wciąż obrażona na Frata, przyjeżdża pomóc Sultan w domowych porządkach. Pod nieobecność Sultan, Neslihan i Frat przypadkiem zatrzaskują się w pokoju, co staje się pretekstem do kolejnej sprzeczki. Bora w dalszym ciągu okłamuje Neslihan, twierdząc, że jest na służbowym wyjeździe we Francji. İkbal proponuje Belgin pieniądze w zamian za podanie Seher leku, który sprawi, że przestanie chodzić...

