To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Choroba Yusufa zbliża do siebie Yamana i Seher [24.01.24] KP

Czy chłopcu uda się pokonać chorobę? A Yaman i Seher pokonają przeciwności losu i zdecydują się wyznać sobie skrywane uczucia? Zobaczcie streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się w telenoweli po weekendzie.

Choroba Yusufa spada jak grom z jasnego nieba na Seher i Yamana. I choć małżeństwo nie dogaduje się i Seher coraz poważniej myśli o ucieczce, to choroba chłopca sprawia, że zakochani postanawiają się zjednoczyć. Czy próba od losu zbliży ich do siebie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków. Zobaczcie, co po weekendzie wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Przedstawiamy streszczenia!