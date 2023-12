To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher! Kobieta jest załamana [27.12.23]

Zobacz wideo: Emanet odcinek 179. Yaman pokazuje Cengerowi dowody oczerniające Seher. Kamerdyner nie wierzy w jej tłumaczenia

O czym jest serial Dziedzictwo?

Seher została poproszona przez swoją umierająca siostrę Kevser, by zaopiekowała się jej 5-letnim synem Yusufem . Kobieta zgodziła się, ale musiała przeprowadzić się do rezydencji rodziny Kirimli, w której mieszka Yaman, surowy wuj chłopca. Na początku serialu relacje Seher i Yamana są bardzo oschłe, oboje za sobą nie przepadają.

Dziedzictwo to najnowsza z tureckich produkcji, którą możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Telenowela, którą możemy oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1 , z miejsca stała się prawdziwym hitem wśród polskich widzów.

Świąteczno-noworoczne odcinki serialu Dziedzictwo

Przełom grudnia i stycznia w serialu Dziedzictwo przyniesie wiele zaskakujących momentów. Widzów czeka mnóstwo emocji. Yaman znajduje kartę, która zginęła Seher, a także kosztowności, które za jej pomocą kupiono. Utwierdza go to w przekonaniu, że to kolejne kłamstwo Seher.