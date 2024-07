To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku lipca. Yaman zostanie aresztowany! Seher wpada w histerię [3.07.2024 r.]

Zobacz wideo: Emanet odcinek 305. Yaman zostaje aresztowany!

Dziedzictwo - to wydarzy się w lipcu

Tureckie seriale w Polsce od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. Obecnie w Telewizji Polskiej emitowane są trzy telenowele znad Bosforu - Zakazany owoc, Złoty chłopak oraz Dziedzictwo. To właśnie w ostatniej z wymienionych produkcji czekają nas największe emocje w najbliższych dniach.

Seher cały czas okazuje Yamanowi brak szacunku i niechęć do niego. Mężczyzna znosi to jednak z godnością i wyczekuje dnia, w którym jego ukochana pozna prawdę. Tymczasem Seher robi wszystko, by jej mąż trafił do więzienia. Kobieta przekaże Fratowi dokumenty, które mają być dowodem winy Yamana.