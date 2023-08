To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! [17.08.23 r.] JK

Mamy streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38", które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli >>> zrzut ekranu TVP VOD Akacjowa 38 Zobacz galerię (9 zdjęć)

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia!