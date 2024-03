To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie marca. Eksplozja bomby na ślubie. Poleje się krew! [13.03.24]

Zobacz wideo: Akacjowa 38 odcinek 328. Cayetana coraz bardziej podupada na zdrowiu! Celia jest zmartwiona

Nadchodzące odcinki przyniosą widzom jeszcze więcej emocji. Fabiana odchodzi z Akacjowej, ale przed wyprowadzką chce się jeszcze pożegnać ze swoją córką. Cayetana jednak nie ma zamiaru rozmawiać ze swoją matką. Kobieta potrzebuje czasu, by wszystko na nowo poukładać sobie w głowie.

Akacjowa 38 w drugiej połowie marca

W drugiej połowie marca widzów serialu Akacjowa 38 czeka emocjonalny rollercoaster. Trini i Ramon planują ślub, a w ramach przygotowań do ceremonii odbędzie się wieczór panieński Trini . Impreza jest bardzo udana, ale po zabawie na Akacjowej aż huczy od plotek, że Maria Luisa całowała się z Victorem.

Co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej produkcji? Tuż przed świętami wielkanocnymi w serialu dojdzie do prawdziwej tragedii. Podczas ślubu Trini i Ramona w kościele dojdzie do wybuchu bomby. Goście zaleją się krwią! Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-30 marca. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów Akacjowej 38.