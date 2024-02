To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw! - streszczenia [18.02.24]

To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw!

Szef Maura daje mu cztery dni na zakończenie śledztwa. Inspektor chce skonfrontować Teresę z Fabianą, by nauczycielka przypomniała sobie tragiczne wydarzenia z przeszłości. Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie "doktora Malię", który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Tymczasem Rosina ma być za chwilę przez niego "operowana". Teresa jest na przyjęciu u Cayetany. Rozpoznaje u niej naszyjnik i traci przytomność.

Streszczenia serialu "Akacjowa 38". Kim naprawdę jest Cayetana?

Cayetana nie jest Cayetaną? Jak to możliwe? Fanów serialu "Akacjowa 38" czeka prawdziwy zwrot akcji. Wszyscy wiedzą, że kobieta jest bezwzględna i potrafi posunąć się nawet do zbrodni, aby uzyskać swój cel. Czy możliwe, że ukradła komuś tożsamość? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38". Streszczenia prezentujemy w poniższej galerii. Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach telenoweli!