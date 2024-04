To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Ktoś przyzna się do zamachu! Ramon walczy o życie! [7.04.24 r.]

Zobacz wideo: Jak zginie Cayetana, bohaterka Akacjowej 38?!

To wydarzyło się w Akacjowej 38 przed świętami

Pod koniec marca widzowie serialu "Akacjowa 38" przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów. Najpierw obserwowaliśmy przygotowania do ślubu Trini i Ramona, a następnie byliśmy świadkami wielkiej tragedii . Calanda dała Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, a nieświadoma niczego kobieta zaniosła ją do kościoła.

Akacjowa 38 - kwietniowe streszczenia odcinków

Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji kostiumowej po nadchodzącym weekendzie. Od poniedziałku, 8 kwietnia, zobaczymy nowe epizody popularnej produkcji. Mauro martwi się o Humildad, a ksiądz informuje go, ze kobieta jest śmiertelnie chora i resztę życia postanowiła poświęcić Bogu.

Peiro chce aresztować Guadalupe, ale Casilda przyznaje się, że to ona postawiła zielony wazon na ołtarzu. Kobieta zrobiła to na prośbę nieznanego mężczyzny, ale nie miała pojęcia, że w wazonie jest bomba. Casilda zostaje aresztowana, ale Martin wyznaje Peiró, że to anarchista Calanda podłożył bombę. Inspektor nie chce go jednak słuchać.