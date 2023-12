To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Justo pomoże Germanowi zniszczyć Cayetanę?! [16.12.2023 r.]

To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Justo pomoże Germanowi zniszczyć Cayetanę?

To będą przełomowe odcinki serialu "Akacjowa 38". Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zobaczymy wielki rozłam w relacji Justa i Cayetany. Kochankowie i wspólnicy w zbrodni zaczną dbać jedynie o własne interesy. Kobieta postanawia zbliżyć się do królowej. Jej ambicja nie zna granic. Władczyni jednak publiczne potępia Cayetanę za jej złe postępki. Ta o wszystko obwinia Justa.

German potajemnie leczy chorego, czym ryzykuje powrót do więzienia. Cayetana wybiera się z królową do opery. Wciąż podejrzewa, że Justo coś przed nią ukrywa. Każe go śledzić Ursuli. Okazuje się, że German żąda od niego, aby ten dostarczył mu dowody przeciwko zbrodni Cayetany. Czy ten odważy się zdradzić podłą kochankę?

