To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana ma nowego adoratora. To książę! [11.07.2024] KP

Trini podejrzewa, że to Clemente stoi za pozwem przeciwko Ramonowi. Nocne uniesienia Casildy i Martina nieco irytują Rosinę. Cayetana ma nowego adoratora. To arogancki książę Hermelando. Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie.