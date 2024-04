To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Casilda aresztowana. To ona podłożyła bombę w kościele? - streszczenia [3.04.2024 r.] Kamila Pochowska

Casilda zostaje aresztowana. Przesłuchuje ją Mauro i szybko zdaje sobie sprawę, że jest niewinna. Martín wyznaje funkcjonariuszowi policji swoją anarchistyczną przeszłość i prosi o spotkanie z Casildą. Cayetana prosi Teresę o mediację w sprawie kłamstwa przeciwko Aparicio. Urszula ich podsłuchuje. Zobaczcie streszczenia serialu "Akacjowa 38" na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zobacz galerię (10 zdjęć)

Lolita nalega, aby Casilda powiedziała jej, co się z nią dzieje. Casilda wyznaje, że boi się, że to ona podłożyła bombę w Kościele, ale nie ma odwagi się do tego przyznać. Komisarz Peiró nakazuje aresztowanie Guadalupe. Do dzielnicy dociera wiadomość o aresztowaniu Casildy. Pokojówki wierzące w jej niewinność boją się o nią.