To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Mamy streszczenia! Cayetana zostanie zdemaskowana! [18.02.24] KP

To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Mamy streszczenia do końca lutego. Czy intryga Cayetany w końcu wyjdzie na jaw. Tego dowiecie się z naszej galerii. Streszczenia prezentujemy na kolejnych slajdach >>> Akacjowa 38 / kadr Zobacz galerię (10 zdjęć)

Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie doktora Malię, który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Zawiadamia don Maximiliana i razem z Martinem ratują Rosinę z rąk fałszywego lekarza. Mauro pragnie zbliżyć się do Teresy, lecz z powodu pewnych zobowiązań nie może. Cayetana planuje srogą zemstę. Czy kobieta wreszcie zostanie zdemaskowana? Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Streszczenia znajdziesz w naszej galerii!