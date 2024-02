To wydarzy się w pierwszej połowie lutego w serialu Zakazany owoc. Awantura, rozstanie i wielka zemsta [5.02.2024]

Zobacz wideo: Zakazany owoc odcinek 398. Ender prowokuje Dogana i inscenizuje strzelaninę!

Zakazany owoc hitem w Polsce

Zakazany owoc jest jednym z kilku tureckich produkcji, które możemy obecnie oglądać na antenie Telewizji Polskiej. W TVP 1 emitowane są Dziedzictwo oraz Złoty chłopak, natomiast w telewizyjnej "Dwójce" nadawany jest Zakazany owoc. To właśnie ostatnia z wymienionych produkcji cieszy się największą popularnością.

W głównych rolach występują m.in. Eda Ece (Yildiz), Şevval Sam (Ender), Berk Oktay (Cagatay) oraz Murat Aygen (Dogan).

Do tej pory Zakazany owoc w naszym kraju doczekał się ponad 390 odcinków. Jubileuszowy 400. odcinek zostanie wyemitowany już we wtorek, 6 lutego. Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej połowie lutego w tureckiej produkcji. Mamy streszczenia nowych epizodów, które zostaną wyemitowane w dniach 5-16 lutego.