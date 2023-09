To wydarzy się po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Cagatay szantażowany zdjęciami. Yildiz dowie się prawdy? [3.09.2023 r.]

To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz dowie się o zdradzie męża?

Cancu nie przestaje na próbach zdobycia Cagataya. Zjawia się nawet w jego domu, aby pobawić się z synkiem Yildiz. Ten od razu wyrzuca ją z domu. To zachowanie wzbudza podejrzenia teściowej Cagataya. Wkrótce mężczyzna dostaje tajemniczego smsa. Okazuje się, że ktoś zrobił zdjęcie jemu i Cansu, kiedy się całowali. Wkrótce udaje mu się poznać tożsamość szantażysty.

Czarne chmury nad małżeństwem Sahiki i Hasana. Bogacz robi wszystko, aby zniechęcić ją do siebie. Ta jest jednak nieugięta. W końcu to małżeństwo to dla niej świetny interes. Także nie jest dobrze między Mertem i Zehrą. Kobieta waha się, czy dać mu drugą szansę. Niespodziewanie dostaje od męża... pozew o rozwód. Nie wie, że Mert został do tego zmuszony...