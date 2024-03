To wydarzy się na początku 2. sezonu serialu Złoty chłopak. Ferit został bez pieniędzy i chce przechytrzyć Halisa [6.03.2024 r.]

Zobacz wideo: Złoty chłopak odcinek 123. Odbywa się ślub Seyran i Ferita! Halis wrzuca łyżkę dziegciu do miodu!

Ślub Seyran i Ferita

To wydarzy się w 2. sezonie Złotego chłopaka

Kazim dowiaduje się, że Ferit nie ma pieniędzy ani majątku. Wysyła go do dziadka po należną mu część spadku, ale Halis odpowiada, że wraz z odejściem z domu, stracił majątek. Jedynym wyjściem jest powrót do rezydencji Halisa. W związku z tym, Ferit postanawia, że cała rodzina przeprowadzi się do jego dziadka.