To stanie się z Twoim organizmem, jeśli przez miesiąc nie będziesz jeść cukru [symptomy - 18.12.2023]

Cukier to istotny składnik diety człowieka, ale jego nadmiar - zresztą jak nadmiar wszystkiego - szkodzi. W artykule wyjaśniamy, jak działa cukier na organizm człowieka, a w galerii informujemy, jakich efektów zdrowotnych można oczekiwać po 30 dniach (i dłużej) po odstawieniu cukru.

Cukru nie wolno całkowicie eliminować z diety. To istotne źródło energii. Nie należy unikać dobrego cukru, występującego naturalnie w produktach (warzywa, owoce, zboża), ale jak ognia wystrzegać się za to trzeba cukru dodawanego do produktów przetworzonych. Pamiętajmy, że wszystkie rośliny, z których produkuje się środki spożywcze, zawierają cukry.

Cukier jest niezbędny do pracy mózgu

Jak informuje Związek Producentów Cukru w Polsce, węglowodany, w tym cukry, dostarczają organizmowi energii w postaci glukozy, która ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego funkcjonowania mózgu, mięśni i układu nerwowego. Zawarta w pożywieniu glukoza bardzo łatwo się wchłania, a ponadto pełni szczególną i istotną rolę jako najkorzystniejsze źródło energii dla mózgu. Mózg potrzebuje do prawidłowej pracy około 130 gramów glukozy dziennie.

Za dużo cukru - źle!

W 2016 roku w czasopiśmie "Nutrients" opublikowano wyniki badań, które wskazują, że spożywanie dużych ilości cukru wiąże się z przyrostem masy ciała, wzrostem ryzyka wystąpienia chorób serca, otyłością, rozwojem chorób nowotworowych, niealkoholową chorobą wątroby. Ponadto spożywanie dużych ilości cukru powoduje zaburzenia nastroju, pogorszenie nastroju, kłopoty z koncentracją, snem, rozdrażnieniem, ospałością...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie cukru należy ograniczyć do 10 procent ogółu energii. Dla przykładu - przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal (dziennie) będzie to około 200 kcal czyli 10-12 łyżeczek białego cukru - jedna łyżeczka (5 gramów) to ok. 20 kcal.

Czytaj skład, etykieta musi informować!

Kupując produkt spożywczy, zawsze sprawdzaj etykietę - znajdziesz na niej informacje i zawartości cukru w 100 mg produktu. Często jego ilość znacznie przekracza zapotrzebowanie, co źle wpływa na organizm. Ponadto do wielu produktów producenci dodają miód i syrop klonowy, które - co prawda - są zdrowsze niż biały cukier, ale dostarczają mnóstwo zbędnych kalorii.

Nie zawsze wiesz, że jesz cukier!

Cukier zarejestrowano pod różnymi nazwami handlowymi i jest ich ponad 60! - Jemy go więcej niż nam się wydaje - ostrzega portal EverydayHealth.com. Cukier dodawany do produktów ma wzmocnić smak i kolor.

Jeśli na etykiecie nie znajdujesz informacji, o tym, że produkt zawiera cukier, sprawdź, czy dodano do niego takie produkty (to też są cukry!): fruktoza/sacharoza/maltoza/laktoza

cukier buraczany/trzcinowy/owocowy/inwertowany/kokosowy (to cukry "zdrowsze", wzbogacone o minerały)

melasa buraczana/karobowa/trzcinowa

soki winogronowe lub jabłkowe (najczęśćiej zagęszczone)

syropy: glukozowy, glukozowo-fruktozowe, maltozowy, kukuydziany, z cukru inwertowanego, sacharozowego

ekstrakty: jabłkowy, słodowy, ze słodu jęczmiennego. Do między innymi takich produktów producenci dodają cukier: smakowe alkohole

dżemy

jogurty

płatki śniadaniowe

napoje gazowane

sosy

chipsy

ketchup

Sięgaj po soki - są bez cukru!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żadnych soków, w tym również w kartonach, butelkach czy z soków zagęszczonych, nie są dodawane żadne cukry, w tym fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy czy słodziki, jak również barwniki, sztuczne aromaty, czy konserwanty. W sokach owocowych są obecne tylko naturalne cukry w takiej samej ilości i rodzaju, jakie występują w owocach, z których te soki zostały wyprodukowane. Zatem jest to produkt w pełni naturalny - informuje o tym Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.

Co stanie się po miesiącu, kiedy odstawisz produkty do których dodawany jest cukier?

Takich objawów "odstawienia cukru" możesz się spodziewać:

