To powinieneś spożywać w trakcie przeziębienia. Oto lista zalecanych składników - tak szybciej wrócisz do zdrowia [22.03.2024]

W trakcie choroby pojawia się katar, kaszel, a często również wysoka temperatura. Dzieje się tak, ponieważ organizm chce wyrzucić to, co zbędne. Każdy z tych objawów służy temu, by pozbyć się patogenów, które są przyczyną infekcji. Ważne, by w tym czasie zadbać o dietę, która pomoże nam stanąć na nogi.

Podczas choroby często nie mamy apetytu i nasz jadłospis opiera się głównie na płynach. Warto jednak zadbać o to, by spożywać chociaż małe i lekkie posiłki. Dzięki temu szybciej wrócimy do zdrowia i zapewnimy naszemu organizmowi większą odporność.