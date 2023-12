To on zagrał Pawła Jankowskiego w serialu "Wojna domowa". Tak wygląda teraz Krzysztof Janczar - metamorfoza po latach

Krzysztof Janczar do serialu trafił przypadkiem

Jego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się przypadkowo . Krzysztofa Janczara podczas spaceru z ojcem wypatrzył Ryszard Pluciński, który kompletował obsadę do serialu telewizyjnego "Wojna domowa" w reżyserii Jerzego Gruzy. Zaproponował Krzysztofowi, wówczas uczniowi drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, by przyszedł na casting.

Wojna domowa: "Nie angażujcie Janczara!"

Na zdjęcia próbne przyszedł również ojciec pana Krzysztofa i poprosił ekipę, by Krzysztofa nie angażować do serialu. Szkopuł tkiwł w tym, że Krzysztof Janczar miał wówczas inne nazwisko niż ojciec (Musiał). Ekipa serialu na przesłuchaniach spodziewała się młodego Janczara, a taki się nie pojawił, zatem angaż dostał Krzysztof Musiał i otrzymał jedną z głównych ról jako Paweł Jankowski.

"Wojna domowa" przyniosła mu popularność

***

► To może Cię zainteresować: W tym roku deklaracje podatkowe składać można do 2 maja. Zwrot podatku otrzymają m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. W tym artykule znajdziesz informacje na temat zwrotu podatku dla tych wszystkich przedstawicieli grup społecznych. W tym roku na konta wpłynie więcej niż latach ubiegłych - to efekt zmian podatkowych (Polski Ład, Niskie Podatki). Zobacz, ile dostaniesz po rozliczeniu PIT-a. W galerii znajdziesz wyliczenia zwrotu podatku za 2022 rok.

► To może Cię zainteresować: Emeryci w tym roku znowu dostaną czternastą emeryturę. - Projekt dotyczący tzw. czternastych emerytur jest gotowy i niebawem trafi do Rady Ministrów – zapowiadała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasady wypłaty czternastej emerytury będą takiej, jak w ubiegłym roku. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje "czternastka", w jakim terminie zostanie wypłacona oraz informujemy o stawkach, jakie dostaną emeryci.