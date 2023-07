Tina Turner w młodości. Zachwycała urodą i głosem. Mało kto miał tak zgrabne nogi [25.07.2023 r.]

Nie żyje Tina Turner. Legenda sceny muzycznej zmarła w wieku 83 lat. Tak wyglądała w młodości

Karierę rozpoczęła w 1959 roku. Wraz z Ikiem Turnerem występowała z zespołem Ike & Tina Turner, jako wokalistka. Wylansowali hit "Proud Mary", za który odebrali statuetkę Grammy. Para wzięła ślub w 1962 roku . Nie jest tajemnicą, że Turner był uzależniony od narkotyków, alkoholu, a także znęcał się nad żoną. Maltretował ją psychicznie i fizycznie, co doprowadziło do podjęcia próby samobójczej przez Tinę Turner w 1968 roku. Rozwiedli się w 1978 roku, o czym głośno informowały media. Od 1986 roku jej partnerem był Erwin Bach. Byli razem aż do śmierci legendarnej wokalistki.

Tina Turner w młodości. Tak wyglądała przed laty legendarna wokalistka

Przełomem w jej solowej karierze był album "Private dancer" w 1983 roku, który odniósł ogólnoświatowy sukces. Sprzedał się w ponad 20 mln egzemplarzy! Następnie wylansowała takie hity, jak „What’s Love Got to Do with It”, „We Don’t Need Another Hero”, "Tonight" w duecie z Davidem Bowiem, "The Best" (cover utworu Bonnie Tyler). W 1993 roku w duecie z Erosem Ramazzotti nagrali hit "Cose della vita".

Instagram

Gwiazda miała na swoim koncie występ w produkcjach filmowych. Zagrała m.in. w musicalu "Tommy", czy filmie sensacyjnym "Mad Max Pod Kopułą Gromu". Ponadto artystka nagrała kilka piosenek do filmów, m.in. "GoldenEye" (kolejna część o przygodach Jamesa Bonda), „Great Spirits” (w duecie z Philem Collinsem do bajki "Mój Brat Niedźwiedź"), piosenkę do drugiej części "Króla Lwa: Czas Simby".