Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w lutym. Śmierć i wielka rozpacz. Halis wskazuje winnego! [5.02.2024 r.] sier

Na początku lutego widzowie będą świadkami tragedii. Umrze Fuat, brat Ferita. Halis nie może wybaczyć swojemu wnukowi tego co się stało... W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak", które będą wyemitowane na początku lutego 2024 - przeczytaj co się wydarzy ▶▶ Yalı Çapkını | telemagazyn.pl Zobacz galerię (11 zdjęć)

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Niebawem umrze Fuat - brat Ferita. Cała rodzina rozpacza. Z koeli Kazim w końcu zawozi Sunę do domu Saffeta, gdzie jego córka musi podpisać akt ślubu. Pelin uświadamia sobie, że straciła Ferita i próbuje odebrać sobie życie. W galerii zamieszczamy nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak" - przeczytaj, co wydarzy się w lutym 2024.