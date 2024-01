Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Oświadczyny Ferita! [15.01.2024 r.]

Nowe streszczenia serialu "Złoty chłopak"

Wkrótce w serialu "Złoty chłopak": Seyran podpisała dokumenty rozwodowe, Ferit odreagowuje całą sytuację w swoim stylu - postanawia balować i upić się. Ferit spotyka się z Seyran, chce odkręcić rozwód. Ale dziewczyna jest na niego wściekła i mówi, że to koniec. Tarik widzi ich spotkanie i o wszystkim donosi Kazimowi. Ferit jest wściekły i z zemsty zaprasza do domu Pelin. Chce coś ogłosić rodzinie...

Abidin powtarza Feritowi, że popełnia błąd planując ślub z Pelin. Ifakat uzmysławia Pelin, że oświadczyny Ferita to zemsta na Seyran. Ferit ogłasza rodzinie swoją decyzję.

Suna przymierza suknie ślubne w sklepie. Jest półprzytomna. Seyran jej pomaga. Przyszła teściowa Suny jest niemiła i zmusza Seyran do przymierzenia sukni siostry. Do tego samego sklepu przychodzą Pelin z matką, a także Ifakat i Gulgun. Dochodzi do awantury. Kazim w prezencie dostaje od Saffeta drogi samochód. W zamian zaprasza jego rodzinę na ucztę do swojego domu. Tam Seyran dowiaduje się, że ma wyjść za mąż za Tarika. Seyran i Ferit dostają rozwód. Tymczasem wszyscy szykują się do ślubu Suny. Dziewczyna jest załamana, ale odmawia, gdy Seyran proponuje jej ucieczkę.