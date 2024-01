Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca stycznia. Seyran i Ferit uciekają! [24.01.24]

Telenowela "Złoty chłopak" - nowe streszczenia

Co wydarzy się do końca stycznia 2024 roku w serialu "Złoty chłopak". Trwają przygotowania do ślubu. Przyszła teściowa Suny jest niemiła i zmusza Seyran do przymierzenia sukni siostry. Do tego samego sklepu przychodzą Pelin z matką, a także Ifakat i Gulgun. Dochodzi do awantury. Kazim w prezencie dostaje od Saffeta drogi samochód. W zamian zaprasza jego rodzinę na ucztę do swojego domu. Tam Seyran dowiaduje się, że ma wyjść za mąż za Tarika.

Seyran i Ferit dostają rozwód. Po wyjściu z sądu Seyran mdleje. Ferit informuje dziadka, że oświadczył się Pelin i oświadczyny zostały przyjęte. Wszyscy szykują się do ślubu Suny. Dziewczyna jest załamana. Pelin przychodzi z matką do domu Korhanów, żeby porozmawiać o ślubie z Feritem. Stawia warunki. Ferit jest wściekły.