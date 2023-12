Telenowela "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! [28.12.2023] sier, MIKIR

W tej galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Złoty chłopak", które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do końca 2023 roku. Relacje Seyran i Ferita ulegają pogorszeniu. Dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co zrobi Ferit?

Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.