Telenowela Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu w serialu [6.12.23]

Na początku grudnia widzowie TVP 1 obejrzą odcinek serialu "Dziedzictwo", w którym Yaman i Seher biorą ślub. Seher będzie bardzo skrępowana nową sytuacją, tymczasem Yaman szuka okazji, by wyznać jej miłość! Zuhal po ślubie jest załamana i ma pretensje do Ikbal. Ta przysięga, że wszystko naprawi. Przeczytaj co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni w telenoweli "Dziedzictwo" ▶▶

Emanet | telemagazyn.pl