Telenowela Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym [7.02.24 r.]

Akacjowa 38 - nowe streszczenia (luty 2024)

Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Na żądanie Ministerstwa odbywa się natychmiastowe otwarcie grobów Manueli i Germana. Okazuje się, że są puste. Inspektor podejrzewa, że Guadalupe, Pablo i Leandro coś przed nim ukrywają. Coraz bardziej przekonuje się również, że Cayetana jest oszustką.

Cayetana ostatecznie wychodzi z więzienia, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Mauro idzie do sierocińca, w którym Teresa uczy dzieci. Nie udaje mu się z nią spotkać. Teresa myśląc, że to zboczeniec, ogłusza go drągiem... Ostatecznie Mauro poznaje szlachetny cel działań Teresy i wypuszcza ją z aresztu.

Trini wraz z Victorem postanawiają odkryć, kim naprawdę jest Lourdes. Trini znajduje dowód na to, że Lourdes wysyła duże sumy pieniędzy do Argentyny. Mauro wie już, kto jest prawdziwą Cayetaną!